Manila. Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat seine Teilnahme an einem Südostasien-Gipfel mit Australien in diesem Monat abgesagt. Ein Regierungssprecher kündigte am Montag in Manila an, dass Duterte stattdessen an einer Abschlussfeier von Absolventen einer philippinischen Militärakademie teilnehmen werde. Zuvor hatte bereits Kambodschas Premierminister Hun Sen seine Teilnahme an dem Treffen in Sydney in Frage gestellt. dpa/nd