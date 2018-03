Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Dresden. Sachsen baut die Sozialarbeit an Schulen aus. Das legte das Kabinett am Dienstag fest. Das Landesprogramm Schulsozialarbeit erhalte einen kräftigen Schub, sagte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). Besonderer Fokus liege auf den Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft. Es werde aber keine Kürzungen bei allen anderen allgemeinbildenden Schulen geben. »Im Gegenteil: Wir wollen ab 2019 die bisher eingesetzten Mittel auf immerhin 30,5 Millionen Euro verdoppeln.« Laut Planung wird mit Schuljahresbeginn 2018/19 an allen 279 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft mindestens eine Vollzeitstelle für Sozialarbeit geschaffen. dpa/nd