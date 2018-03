c/o

Duisburg. Die Stadt Duisburg in Nordrhein-Westfalen hat das Alkoholverbot in der Innenstadt bis Mitte 2021 verlängert. Das hat der Rat der Stadt am Montag mit großer Mehrheit entschieden. Das Verbot, Alkohol zu konsumieren, war im Mai 2017 probeweise für die Einkaufsmeile Königstraße, sowie einige Nebenstraßen und Plätze verhängt worden, nachdem sich Passanten und Einzelhändler über Lärm, Schmutz und Kriminalität beklagt und sich von Betrunkenen gestört gefühlt hatten. Ohne die Trinkerszene solle die Innenstadt wieder attraktiver werden. Im Vorfeld hatte eine Befragung ergeben, dass sich das Trinkverbot positiv auf das Erscheinungsbild der Stadt ausgewirkt habe. dpa/nd