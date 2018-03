Die Jahrestagung des Schriftstellerverbands PEN-Zentrum Deutschland vom 26. bis 29. April in Göttingen stellt die Verteidigung der Meinungsfreiheit in den Mittelpunkt. Am Eröffnungsabend beteiligen sich zwei Writers-in-Exile-Stipendiaten aus Bangladesch, denen der PEN in Deutschland Schutz gewährt, an der öffentlichen Diskussion »Auf der Flucht vor der Machete. Selbstjustiz in Bangladesch«, wie der Verband am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Den Blick über Deutschland hinaus richtet am zweiten Tag die öffentliche Diskussion »Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Neue Rechte«. epd/nd