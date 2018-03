c/o

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstagabend die 52. Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin eröffnet. Es ist nach 2013 das zweite Mal, dass Merkel die Messe eröffnet hat. Zur Begrüßung sprachen unter anderem auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (beide SPD). Das nordöstliche Bundesland ist in diesem Jahr Partnerland der ITB.

Für Fachbesucher öffnet die Messe ab Mittwoch ihre Tore, Privatbesucher können die ITB am Wochenende aufsuchen. Erwartet werden rund 10 000 Aussteller aus über 180 Ländern. Zu den Schwerpunkten gehören auch Luxusreisen und der asiatische Markt.

Derweil rechnet die deutsche Tourismuswirtschaft mit einem weiteren Rekordjahr. Der Branchenverband BTW begründet die weiter gestiegene Reiselust mit Reallohnzuwächsen, der guten Arbeitsmarktlage und einer wegen der niedrigen Zinsen geringen Neigung zum Sparen bei den Bürgern. Für 2018 sei mit einer Steigerung der Reisetage der Deutschen um 1,5 bis zwei Prozent zu rechnen. Dies werde zum Wachstum in verschiedenen Branchensegmenten führen.

Für 2017 meldete der BTW einen Anstieg des Umsatzes im deutschen Gastgewerbe um 2,9 Prozent. Insgesamt hätten die Deutschen mehr als 1,68 Milliarden Tage privat auf Reisen und Ausflügen verbracht. AFP/nd