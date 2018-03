642 von 670 Häusern beschädigt, zum Teil komplett zerstört: Die Häuser in Barbudas Inselort Codrington in den Tagen nach Hurrikan Irma Fotos: Reuters/Shannon Stapleton Foto:

Die Tage vor Hurrikan Irma waren für Natalia John »Tage wie alle anderen auch«. Trotz der Warnung. Sie kam auf allen Kanälen: in den Nachrichten, per Facebook und SMS. Und dann kam es schlimmer als befürchtet, viel schlimmer. Sechs Monate nachdem der Jahrhundertsturm über die kleine Karibikinsel Barbuda fegte, erzählt die Lehrerin, wie sie den Sturm erlebt hat und was seither passiert ist.

»Wir haben versucht, uns so gut vorzubereiten, wie es ging«, sagt die 32-Jährige. So wie die anderen 1600 Einwohner von Codrington nagelte sie die Fenster ihres kleinen Hauses zu, kaufte Wasser, Batterien und Lebensmittel in Konservendosen.

»Ich war gut vorbereitet, jeder in Barbuda war so gut vorbereitet, wie es nur ging«, erzählt John. Der Tag, bevor Irma auf die Insel traf, war ihr Geburtstag. »Wir dachten, es würde vielleicht heftig regnen und ein paar Windböen geben, aber so war es nicht«.