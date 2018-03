Genf. Jedes Jahr werden laut dem UN-Kinderhilfswerk (UNICEF) zwölf Millionen minderjährige Mädchen verheiratet. Die Mädchen seien mit ernsthaften Konsequenzen wie einem Abbruch des Schulbesuchs konfrontiert, warnte UNICEF am Dienstag in New York. Zudem seien viele dem Missbrauch durch ihre Ehemänner ausgeliefert. Schätzungen zufolge leben heute weltweit 650 Millionen Frauen, die als Mädchen verheiratet wurden. Die UN wollen sicherstellen, dass bis 2030 keine minderjährigen Mädchen mehr verheiratet werden. epd/nd