Teheran. Iran hat dem Ansinnen des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian in der Frage einer Drosselung seines Raketenprogramms und des Einflusses Teherans in Syrien nicht nachgegeben. Nach dessen Besuch in Teheran erklärte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif, die EU müsse eine konstruktivere Rolle spielen, um das Atomabkommen zu bewahren. Vor allem müsse es »Druck auf die USA ausüben«, damit diese ihre Vereinbarungen einhielten. AFP/nd