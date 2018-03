Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Nach Friedrichshain-Kreuzberg will auch der Bezirk Mitte sexistische und diskriminierende Werbung aus dem Straßenbild verbannen. Eigens dafür wurde eine Jury gegründet, an die man sich mit Beschwerden wenden kann, kündigte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Dienstag an. Die Jury werde einberufen, wenn Beschwerden vorliegen. Vorabprüfungen oder Vorabnahmen von Werbemotiven durch das Gremium gebe es nicht.

In der Jury sind unter anderem Mitglieder von Frauenbeirat, Migrationsbeirat, Gleichstellungsausschuss, Bezirksverwaltung und einem LSBTI-Projekt vertreten. Das Bezirksamt Mitte lehne sich dabei an das Verfahren in Friedrichshain-Kreuzberg an, hieß es. epd/nd