Potsdam. Die Landesregierung will mit Landkreisen und kreisfreien Städten über die bessere Eingliederung von Flüchtlingen beraten. Bei einem solchen Integrationsgipfel werde es vor allem um die Vermittlung anerkannter Asylbewerber in Ausbildung und Arbeit gehen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag nach einer Konferenz mit Landräten und Oberbürgermeistern. Thema sollen auch Ausbau und Finanzierung der Sozialarbeit mit Flüchtlingen sein. dpa/nd