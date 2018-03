c/o

Feldlerche Foto: dpa/Andreas Neuthe

Wenn der britische Popstar Ed Sheeran am 22. Juli nach Nordrhein-Westfalen kommt, bleibt ein kleiner Vogel davon unbehelligt: Zugunsten der seltenen Feldlerche hat Konzertveranstalter FKP Scorpio den auf dem Flughafen Essen/Mülheim geplanten Auftritt auf das Düsseldorfer Messegelände verlegt. Die Bürgermeister der Städte Essen und Mülheim, Thomas Kufen und Ulrich Scholten, bedauerten den Umzug sehr. Der Entscheidung war aber ein Hickhack um den Artenschutz vorausgegangen. Im März sollte eine Umsiedlungsaktion für den Bodenbrüter Feldlerche erfolgen.

Ed Sheeran Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Verlegung des Konzerts war mit Verweis insbesondere auf »Unsicherheiten und Sorge um die lokale Vogelpopulation« in Essen bekannt gemacht worden. Der Sänger tritt am 22. Juli nun auf dem Parkplatz P1 auf dem Düsseldorfer Messegelände auf. Mit dem Superstar werde die neue Eventlocation »D.Live Open Air Park« im Sommer eröffnet, erklärte Michael Brill vom Veranstalter Düsseldorf Congress, Sport & Event. Rund 80 000 Fans werden erwartet.

Im Vorfeld des Konzerts auf dem Flughafen Essen/Mülheim hatte es Probleme gegeben: So sollten knapp zehn Brutpaare der seltenen Feldlerche von ihren Nistplätzen im Gras des Areals zu einem entfernteren Platz gelockt werden. Umweltschützer hatten protestiert. Am Wochenende war das nächste Problem aufgetaucht: Die Auswertung von Luftbildern hatte 103 Verdachtsfälle von Kriegsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg ergeben. Die hätten vor einem Großevent in Essen/Mülheim überprüft werden müssen. dpa/nd