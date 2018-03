c/o

Gotha. Für ihre Reihe »Vorlesungen an ungewöhnlichen Orten« ist Gotha als erste Stadt in Thüringen mit dem Titel »Außergewöhnliche Vorlesestadt 2017« geehrt worden. Die Geschichten seien passend zu den Orten ausgewählt worden und ermöglichten es den kleinen Zuhörern, buchstäblich in die Abenteuer ihrer Kinderbuchhelden einzutauchen, lobte die Jury die Aktionen der Stadtbibliothek. Die gesamte Stadt habe sich engagiert, um die Kinder für das Lesen zu begeistern, hieß es. Die Reihe soll 2018 fortgesetzt werden. Neben Gotha wurden auch Köln und Marienthal im Westerwald geehrt. Die Initiatoren - die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung »Die Zeit« und die Deutsche Bahn Stiftung - hatten den Titel zum fünften Mal ausgelobt. dpa/nd