Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Forderungen nach Anhebung des Höchstalters für Verbeamtungen von 40 auf 45 Jahre. Die LINKE hat für die nächste Landtagssitzung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vom Beamtenbund unterstützt wird. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Dietmar Knecht, forderte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) und die Regierungsfraktionen am Dienstag auf, in der Sache mit der LINKEN an einem Strang zu ziehen. »Denn wir brauchen bald Kohorten an Nachwuchs und müssen für diesen interessant bleiben beziehungsweise werden.« Wolle der Staat handlungsfähig bleiben, müsse ihm qualifiziertes Personal etwas wert sein. Die LINKE begründet ihren Vorstoß damit, dass das Land bei der Suche nach Verwaltungsfachleuten mit den anderen Bundesländern konkurriere. »Alle anderen norddeutschen Flächenländer verbeamten bis zu einem Höchstalter von grundsätzlich 45 Lebensjahren«, sagte Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. dpa/nd