Angehörige der Rohingya in einem Flüchtlingslager in Bangladesch Foto: dpa/Stefanie Glinski

New York. In Myanmar gehen nach Darstellung der Vereinten Nationen offenbar die »ethnische Säuberungen« der muslimischen Rohingya-Minderheit weiter. »Es erscheint so als ob es nach wie vor weit verbreitete und systematische Gewalt gegen die Rohingya gibt«, erklärte der stellvertretende UN-Generalsekretär für Menschenrechte, Andrew Gilmour, am Dienstag (Ortszeit) in New York nach einem viertägigen Besuch in der Region. »Die Art der Gewalt hat sich verändert vom rasendem Blutvergießen und den Massenvergewaltigungen des vergangenen Jahres zu einer Terrorkampagne von geringerer Intensität und des erzwungenen Hungerns, der anscheinend das Ziel hat, die verbleibenden Rohingya aus ihren Häusern und nach Bangladesch zu zwingen.«

Knapp 700.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya sind in den vergangenen Monaten vor Gewalt durch das Militär aus Myanmars Bundesstaat Rakhine ins überwiegend muslimische Bangladesch geflohen. Sie berichten von Hinrichtungen, Vergewaltigungen und Brandstiftung. dpa/nd