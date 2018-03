Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen will den Nebenklägern im Prozess um die Loveparadekatastrophe am 24. Juli 2010 mit 21 Todesopfern mit einer Reisekostenbeihilfe die Teilnahme am Prozess erleichtern. Für Fahrt- und Übernachtungskosten stelle das Land 100 000 Euro zur Verfügung, so Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch. Der Zuschuss kann für bis zu zehn Verhandlungstage beantragt werden, die Erstattung erfolgt gestaffelt nach der Wegstrecke. Bei zehn Verhandlungstagen und Anreise aus dem Ausland können pro Person maximal 1800 Euro beantragt werden. Belege müssen nicht eingereicht werden. Am Verfahren vor dem Landgericht Duisburg beteiligen sich über 60 Nebenkläger. Für den im vergangenen Dezember gestarteten Prozess sind mehr als 110 Verhandlungstage angesetzt. dpa/nd