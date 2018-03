c/o

Mainz. Das rheinland-pfälzische Justizministerium prüft eine Schließung des Gefängnisses in Trier und gleichzeitig den Ausbau der 45 Kilometer entfernten JVA Wittlich. Damit sollen JVA-Mitarbeiter effizienter eingesetzt und Kosten gespart werden, so Minister Herbert Mertin (FDP). Auf längere Sicht sei vorgesehen, 50 Stellen im Justizvollzug zu streichen. Das war schon für den Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehen, wird nun aber verschoben. Geplant ist, das seit 2010 ungenutzte alte Haftgebäude auf dem Gelände der JVA Wittlich zu sanieren und dann die Einrichtung in Trier zu schließen. Ob der Plan wirtschaftlich ist, sollen Experten bis Ende 2019 prüfen. dpa/nd