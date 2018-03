Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Leverkusen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer hat Verhandlungen mit BASF über den Verkauf seines Gemüsesaatgutgeschäfts aufgenommen. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit. Durch den Verkauf will der Konzern die Voraussetzungen für die umstrittene Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto schaffen. Bayer sei zuversichtlich, damit und mit anderen Maßnahmen nun die Bedenken der EU-Kommission ausräumen zu können. Teilbereiche des Crop-Science-Geschäfts hatte Bayer bereits an BASF verkauft. Dazu gehörte auch das Geschäft mit Saatgut in Feldkulturen einschließlich Forschung und Entwicklung. Alle Verkäufe und Auslizenzierungen sind allerdings von einem erfolgreichen Abschluss der geplanten Übernahme Monsantos abhängig. Die EU-Kommission prüft das Geschäft noch bis 5. April, der Termin wurde schon mehrmals verschoben. dpa/nd