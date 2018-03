Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Toulouse. Beim Flugzeugbauer Airbus wirkt sich die Auftragsflaute beim Passagierjet A380 und beim Militärtransporter A400 auf bis zu 3700 Stellen aus. Betroffen seien Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien, teilte Airbus am Mittwoch im französischen Toulouse nach einem Treffen mit dem Betriebsrat mit. »Airbus ist zuversichtlich, den meisten der betroffenen Mitarbeitern in Programmen, die sich derzeit im Hochlauf befinden, neue Stellen innerhalb des Unternehmens anbieten zu können.« Ein unbestätigter Medienbericht des französischen Magazins »Challenges«, wonach 3600 Stellen bei Airbus von Streichungen oder Verlegungen betroffen sein sollen, hatte am zurückliegenden Wochenende bereits vor allem in Deutschland für Unruhe gesorgt. dpa/nd