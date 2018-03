Zehntausend Demonstrantinnen kamen am 8. März 2017 zur Istanbuler Istiklal Straße. Dieses Jahr wollen sie dort wieder protestieren. Foto: picture alliance/Can Erok/Depo

»Hayir«, also »Nein«, stand auf vielen der Schilder und Transparenten, die im vergangenen Jahr von Teilnehmerinnen einer Frauentagsdemonstration in Istanbul getragen wurden. Es war - trotz des herrschenden Ausnahmezustandes und der Repressionen gegen Oppositionelle - eine der größten Protestaktionen anlässlich des 8. März in Europa, zehntausend Demonstrantinnen zogen im europäischen Zentrum Istanbuls durch die Istiklal Caddesi nahe des Taskim-Platzes. »Hayir« hatte in diesem Fall eine doppelte Bedeutung: »Nein« zu Gewalt gegen Frauen und zum Abbau von Frauenrechten, aber auch »Nein« zur Einführung eines Präsidialsystems. Über dieses wurde kurz darauf, am 16. April, bei einem Referendum abgestimmt. »Tayyip wir kommen, renn, renn, renn«, war der selbstbewusste Schlachtruf des Protestes.

Heute - ein Jahr später - ist die Situation nicht weniger angespannt. Um Frauenrechte ist es am Bosporus nicht gut bestellt, Meinungs- und Pressefreihe...