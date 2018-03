Wien. Mit einem Staatsakt in der Wiener Hofburg erinnert Österreich am Montag an den 80. Jah-restag des »Anschlusses« an Nazi-Deutschland. Auf Einladung von Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen wird der Künstler André Heller die Festrede halten. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz wird sprechen. Nach dem Gedenkakt wird eine Klanginstallation auf dem Heldenplatz eröffnet. dpa/nd