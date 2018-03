Hanoi. Zur Erinnerung an ein Massaker der US-Truppen im Vietnam-Krieg soll in dem vietnamesischen Dorf Son My (auch My Lai) ein Friedenspark entstehen. Dies kündigten die staatlichen Behörden Vietnams wenige Tage vor dem 50. Jahrestag des Massakers am Mittwoch an. In My Lai - einem Dorf in der mittelvietnamesischen Provinz Quang Ngai - hatten US-amerikanische Soldaten am 16. März 1968 ein Massaker mit mehr als 500 Toten angerichtet. dpa/nd