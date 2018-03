Potsdam. Nach ihrem Unfall während des Sommerurlaubs 2017 muss sich Sozialministerin Diana Golze (LINKE) einer weiteren Operation unterziehen. »Dies ist erforderlich, um die gesundheitlichen Folgen ihres schweren Unfalls im vergangenen Sommer hoffentlich abschließend zu beheben«, teilte Ministeriumssprecherin Marina Ringel am Mittwoch mit. Voraussichtlich Anfang April werde die Ministerin ihre Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Golze war in ihrem Camping-Urlaub in Italien bei einem Unwetter durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt worden. dpa/nd