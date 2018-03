c/o

In Berlin soll ein Deutsches Chorzentrum entstehen. Als nationales Aushängeschild und Treffpunkt der Chormusik werde es dem Austausch, der Weiterbildung und dem gemeinsamen Musizieren dienen, kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Mittwoch an. Zudem soll die neue Einrichtung Sitz des Deutschen Chorverbands (DCV) und des Chorverbands Berlin werden.

Am Mittwoch wurde für den Bau des Zentrums die Baugenehmigung von Neuköllns Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) an den Präsidenten des Deutschen Chorverbands, Altbundespräsident Christian Wulff, hieß es weiter. Bereits im April dieses Jahres solle mit dem Bau begonnen werden.

Mit dem Deutschen Chorzentrum »setzen wir ein klares Zeichen für die Amateurmusik und unterstützen diese wichtige Szene in ganz Deutschland«, betonte Grütters. Laut Chorverband soll das Zentrum als Drehscheibe für nationale und internationale Kontakte der Chorszene dienen, »Kreativzentrale« für aktuelle Projekt- und Programmentwicklungen sowie Anlaufpunkt für Fachberatung und Serviceleistungen rund um das Singen werden.

Gefördert wird der Bau des Deutschen Chorzentrums mit 2,1 Millionen Euro aus dem Etat der Kulturstaatssekretärin. Unter dem Dach des Deutschen Chorverbands (DCV) sind den Angaben zufolge die Deutsche Chorjugend und bundesweit 21 Mitgliedsverbände mit über einer Million singenden und fördernden Mitgliedern in rund 15 500 Chören organisiert. epd/nd