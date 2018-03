Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Schauspielerin Valery Tscheplanowa und der Rezitator Andreas Fröhlich sind mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet worden. In einer von dem Musiker Götz Alsmann moderierten Gala erhielten sie am Dienstagabend in Köln die Preise als beste Interpretin und bester Interpret. Mit der Preisverleihung im WDR-Funkhaus wurde zugleich das Literaturfest Lit.Cologne eröffnet, das bis zum 17. März in Köln stattfindet.

Valery Tscheplanowa erhielt den Preis für ihre Hörbuch-Lesung von Paulus Hochgatterers Erzählung »Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war«. Andreas Fröhlich, bekannt als Bob Andrews von den »Drei ???«, erhält den Hörbuchpreis bereits zum dritten Mal. Er wurde für seine Lesung von Walter Moers’ Roman »Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr« geehrt. epd/nd