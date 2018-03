c/o

Ulla Jelpke (DIE LINKE) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin. Die Linkspartei kritisiert das Portal »Rumours about Germany« (Gerüchte über Deutschland), mit dem die Bundesregierung Schutzsuchende von der Flucht nach Deutschland abschrecken will. »Meint die Bundesregierung ernsthaft, dass sie auf diese Weise Menschen, die dem Terror der Taliban oder den Bombardements in Syrien ausgesetzt sind, von einer Flucht abhalten kann?«, fragt Ulla Jelpke. »Statt Hunderttausende Euro für sinnlose Abschreckungskampagnen auszugeben, müssen endlich legale und sichere Fluchtwege nach Europa geschaffen werden.«

Die Regierung hatte im Herbst 2017 die Internetseite »Rumours about Germany« gestartet. Zuständig für das Portal ist das Auswärtige Amt.

Jelpke kritisierte weiter, dass die Regierung es mit der Wahrheit nicht so genau nehme: Die Frage, ob Geflüchtete finanzielle Unterstützung in Deutschland bekämen, würde erst Mal mit einem pauschalen »Nein« beantwortet, obwohl Flüchtlingen prinzipiell Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehe. Die Linkspolitikerin beklagte darüber hinaus, dass Geflüchtete erst durch ein » Labyrinth von Halbwahrheiten« navigieren müssten, damit zuverlässige Informationen zugänglich seien.

Auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hin, gab das zuständige Auswärtige Amt an, dass nach den ersten knapp vier Monaten etwa 240.000 Besuche auf der Webseite zu verzeichnen seien, wovon sich etwa 70 Prozent in Herkunfts- und Transitstaaten aufhalten würden. Die Kosten für das Portal hätten sich 2017 auf rund 105.000 Euro belaufen, für dieses Jahr seien vergleichbare Kosten zu erwarten. dpa/nd