Paderborn. Weil er sich das Geld für ein Taxi sparen wollte, soll ein 19-Jähriger in Hövelhof in Nordrhein-Westfalen einen Trecker aus einer Scheune gestohlen haben. Auf seiner nächtlichen Fahrt in Richtung Paderborn nahm er noch einen Anhalter mit. Als Polizisten den in Schlangenlinien fahrenden Trecker stoppten, stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht nur betrunken war, sondern auch keinen Führerschein besitzt. Weil er ein verbotenes Messer bei sich hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls von Kraftwagen mit Waffen eingeleitet. dpa/nd