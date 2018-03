Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Ramberg. Eine tierische Flucht hat die Polizisten in Ramberg in Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Atem gehalten. Wie die Polizei Landau mitteilte, wurde gegen 4.30 Uhr ein freilaufendes Schaf gemeldet. Die Beamten hefteten sich an die Fersen des Tieres. Es gelang ihnen, »das Schaf fachgerecht solange am Boden zu fixieren, bis der verständigte Besitzer vor Ort erschien«, heißt es im Polizeibericht. Das Schaf sei kooperativ gewesen und habe keinen Widerstand geleistet. Die Rückfahrt im Polizeiwagen verlief ebenfalls ohne Zwischenfälle - nur hätten geruchsbedingt die Fenster geöffnet werden müssen. dpa/nd