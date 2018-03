Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Köln. Krach um die Seelöwen in Kölns Zoo: Weil sich eine Anwohnerin in ihrer Nachtruhe gestört fühlt, prüfen die Behörden die Lautstärke. Derzeit würden Messungen ausgewertet, so ein Sprecher der Bezirksregierung. Falls die Tiere tatsächlich zu laut seien, werde überlegt, welche Maßnahmen der Zoo ergreifen könnte. Der kann sich nicht erklären, was seine fünf kalifornischen Seelöwen nachts Lautes treiben sollen. »Es sind Tiere. Man wohnt neben dem Zoo - da trompetet mal der Elefant«, sagte ein Sprecher. Der Tierpark will eine Kamera installieren, um dem Lärmproblem auf den Grund zu gehen. dpa/nd