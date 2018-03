Wismar. Mit dem traditionellen Brennbeginn hat am Donnerstag bei den MV Werften in Wismar der Bau eines riesigen Kreuzfahrtschiffs der Global Klasse begonnen. Es handele sich um das größte Kreuzfahrtschiff, das je in Deutschland gebaut worden sei, sagte der Vorstandsvorsitzende von Genting Hong Kong, Tan Sri Lim Kok Thay. Die Fertigung des rund eine Milliarde Euro teuren Schiffs werde parallel auf den Werften in Wismar und Rostock erfolgen. Das Schiff soll Ende 2020 abgeliefert werden. Die neuen Schiffe böten bei Doppelbelegung in 2500 Kabinen mehr als 5000 Passagieren Platz. dpa/nd