Neubrandenburg. Gegen den Bürgermeister von Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald), Gerd Walther (LINKE), wird wegen Verdachts des Drogenmissbrauchs ermittelt. Vor einigen Tagen sei dessen Wohnhaus durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Walther hatte im »Nordkurier« eingeräumt, in den vergangenen Jahren mehrfach in Berlin mit Drogen in Berührung gekommen zu sein. Als Grund hatte er persönliche Probleme genannt. Sein Anwalt Peter-Michael Diestel erklärte, sein Mandant sei weder in der Vergangenheit von Drogen abhängig gewesen noch in der Gegenwart. dpa/nd