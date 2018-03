c/o

Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf vereint in einer Ausstellung 100 Radierungen von Rembrandt (1606 - 1669) und Werke von Kunststudenten, die darauf Bezug nehmen. Zur Sammlung der Düsseldorfer Kunstakademie gehören auch 250 grafische Arbeiten des Malers. Sie wurden im 18. Jahrhundert zu Ausbildungszwecken angekauft. Die Schau »Das Rembrandt-Experiment« endet am 24. Juni.

Die Ausstellung zeigt die Themenfülle Rembrandts. Im Dialog dazu stehen die Arbeiten von sechs Studenten, darunter eine an Rembrandt orientierte Radierung - gearbeitet auf einem Handy-Bildschirm. »Dass Rembrandt als Inspirationsquelle für junge Künstler dienen, zeigt das große Potenzial, das eine historische Sammlung auch für die Kunst der Gegenwart haben kann«, sagte Museumschef Felix Krämer. dpa/nd