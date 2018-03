Düsseldorf. Der wohl letzte Neubau eines großen Kohlekraftwerks in Deutschland geht später ans Netz. Beim Kraftwerk in Datteln seien weitere Verzögerungen nicht auszuschließen, sagte der Chef des Energiekonzerns Uniper, Klaus Schäfer, am Donnerstag. Die Überprüfung von 35 000 Schweißnähten dauere länger als angenommen. Die Inbetriebnahme im vierten Quartal 2018 stehe in Frage. Ursprünglich sollte Datteln 2011 schon ans Netz gehen, doch juristische Auseinandersetzungen verzögerten den Bau. Uniper hat für das vergangene Geschäftsjahr einen Verlust von 656 Millionen Euro vermeldet. dpa/nd