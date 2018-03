Washington. Das Holocaust-Museum in Washington hat der myanmarischen Politikerin Aung San Suu Kyi den renommierten Elie-Wiesel-Preis aberkannt. In einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Brief warf es er Friedensnobelpreisträgerin und De-facto-Regierungschefin Untätigkeit angesichts der »zunehmenden Hinweise auf einen Völkermord« an der muslimischen Rohingya-Minderheit durch Myanmars Streitkräfte vor. AFP/nd