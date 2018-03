Foto: Marie Bienstman von der Confiserie Felicitas in Hornow (Spree-Neiße) reinigt mit einem Pinsel handgefertigte Schokoladenfiguren. Täglich 400 bis 600 Kilogramm Schokolade werden von den 70 Mitarbeitern der Confiserie Felicitas verarbeitet. Gefragt sind vor Ostern Hasen aus Schokolade, aber auch Küken in allen Größen, sagt Geschäftsführerin Goedele Matthysen. Neu in dieser Saison sind Schokoeier und Pralinen, gefüllt mit Eierlikör aus der Lausitz. Nach Angaben des Bundesverbandes der Süßwarenindustrie wurden im Vorjahr 202 Millionen Osterhasen produziert. Gut die Hälfte blieben in Deutschland, der Rest wurde exportiert. Die Confiserie Felicitas erweitert derzeit die Gläserne Produktion. Besucher können dann miterleben, wie Hohlkörper entstehen und verziert werden. Im Frühsommer soll es losgehen. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul