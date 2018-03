Düsseldorf. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen macht die Gewerkschaft ver.di vor der zweiten Verhandlungsrunde Druck. In verschiedenen Städten fanden am Donnerstag Warnstreiks und andere Aktionen statt. Unter anderem traten in Leipzig Beschäftigte der Stadtverwaltung und der städtischen Kindertagesstätten am Morgen für einige Stunden in den Ausstand. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf oder der Stadtverwaltung in Aachen wurden Flugblätter verteilt. Am Freitag sind zum Beispiel in Duisburg kleinere Warnstreiks in mehreren Kitas geplant. Die Gewerkschaft sitzt mit den Arbeitgebern am kommenden Montag und Dienstag in Potsdam zur zweiten Verhandlungsrunde zusammen. Sie fordert sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro. dpa/nd