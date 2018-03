c/o

Lima. In Peru versucht die Opposition erneut, Präsident Pedro Pablo Kuczynski zu entmachten. Oppositionsabgeordnete brachten am Donnerstag (Ortszeit) einen Antrag auf Amtsenthebung im Parlament ein. Sie werfen Kuczynski vor, wiederholt über seine Beziehungen mit dem umstrittenen brasilianischen Baukonzern Odebrecht gelogen zu haben.

Im Dezember war bereits ein ähnlicher Antrag gescheitert. Wann das Parlament sich mit dem Antrag befassen wird, ist nicht bekannt. Der 79-jährige Kuczynski, der Geschäftsbeziehungen zu Odebrecht zugegeben hat, weist die Korruptionsvorwürfe zurück. Odebrecht ist in Korruptionsskandale in ganz Lateinamerika verwickelt und soll hunderte Millionen Dollar an Schmiergeldern gezahlt haben. dpa/nd