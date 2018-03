c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: 123RF

Kaum jemand hat den Begriff der Relativität so nachdrücklich bis in unser alltägliches Denken gerückt wie Albert Einstein. Und kaum ein Wissenschaftler vor ihm hat es verstanden, einen so hoch diffizilen Begriff immer wieder mit Witz auf die Alltäglichkeit runter zu deklinieren. Kleines Beispiel: »Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammen sitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.«

Die spielt übrigens bei Zuschriften an uns auch immer wieder eine Rolle. Nämlich im Zusammenhang damit, welche unserer beiden Denkspielfragen denn nun tatsächlich die leichtere und welche die schwerere gewesen ist. Deshalb setzen wir bei den beiden Prädikaten meistens noch ein »vielleicht ein bisschen« davor.

Denn alles ist bekanntlich irgendwie relativ. Möglicherweise weniger im Schulunterricht, wo Wissensstand und Fertigkeiten ja noch eine ziemlich breite, durchschnittliche Basis haben. Ziemlich ausdifferenziert ist das dann schon am Ende einer Ausbildung oder eines Studiums. Ungleich stärker ist es jedoch in unserer Denkspielgemeinde: altersmäßig, arbeitsmäßig, ausbildungsmäßig, erwartungsmäßig. Deshalb bitte besagte Prädikate a) nicht zu ernst und b) auf keinen Fall persönlich nehmen - auch heute nicht.

Erstens, vielleicht ein bisschen leichter: Ben will Brit, der Mutter seiner Freundin Betty, Blumen schenken. Den Frauentag hatte er verpasst (Betty meint: »verpennt!«). Was er denn für einen Strauß gekauft habe, will sie wissen. Ben, Mathestudent im zweiten Semester, sagt: »Der Strauß besteht bis auf zwei Blumen nur aus Rosen. Außerdem sind alle Blumen, bis auf zwei, Tulpen, und alle Blumen, bis auf zwei, sind Nelken.« - Wie viele Blumen hat der Strauß?

Zweitens, vielleicht ein bisschen schwerer, eine Frage, mit der Betty, angehende Programmiererin, im Gegenzug ihren Freund Ben kurz testen will (Ben meint: »reinlegen!«): »Als meine Eltern heirateten, war einer von beiden 3/4 mal so alt wie der andere. Jetzt, nach 21 Jahren, ist die Altersdifferenz 1/4 des Alters des Älteren zur Zeit der Heirat. Wenn meine Mutter jetzt 49 Jahre ist, wie alt ist mein Vater?« - was wir hiermit als Frage an alle weiter geben.

Ihre Antworten per E-Mail an spielplatz@nd-online.de oder per Post (Kennwort »Denkspiel/Spielplatzseite«). Einsendeschluss: Mittwoch, 14. März. Absender nicht vergessen, denn wir verlosen unter den richtigen Antworten wieder jeweils ein Buch.

Hinweis: Die Auflösung zu »Rendezvous im Pegasus« vom 3./4. März kann leider erst auf dem nächsten »Spielplatz« erscheinen; Mike Mlynar ist auf einer längeren Dienstreise.