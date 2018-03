Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Wenn man sie selbst erhält, sind Subventionen natürlich voll berechtigt. Profitieren andere, sind sie ein Skandal. Der zweite Fall bildet die Hintergrundgeschichte von »Animals on Board«. Hier sind wir vorchristliche Archefahrer, die in Konkurrenz zu Noah stehen. Aufgrund eines göttlichen Befehls gehören sämtliche Tierpaare Noah, so dass uns nichts anderes übrig bleibt, als von jeder Sorte entweder nur eines an Bord zu nehmen oder mindestens drei.

Trios und mehr anzupeilen, verspricht die meisten Punkte - ist aber mit dem Risiko behaftet, dass es nicht wie gewünscht klappt, die Sammlung am Ende bei zwei Tieren derselben Art stecken bleibt und vom Monopolisten Noah konfisziert wird.

Pro Runde stürmen 13 Kreaturen den Strand. Mit Obstkisten locken wir sie auf unsere Arche. Jedes Tier verlangt eine Kiste. Da uns ein biblisches Obstkistenbeschränkungsgesetz nur den Besitz von fünf Futtereinheiten erlaubt, können wir nicht alle 13 Elefanten, Giraffen und Schimpansen gleichzeitig aufnehmen und müssen die Meute in Gruppen teilen und Gruppen wiederum in Untergruppen. Also noch einmal teilen, fragen wir uns dauernd?

»Animals on Board« fordert die Spieler trotz einfacher Regeln heraus. Geschickte Taktiker sind gefragt und gute Beobachter, um der Konkurrenz die Tour zu vermasseln.

»Animals on Board« von Wolfgang Sentker und Ralf zur Linde, eggertspiele, für zwei bis vier Spieler ab 8 Jahre, ca. 25 Euro.