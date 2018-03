Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Den Haag. Nach der jüngsten Krise im Verhältnis zwischen Ankara und Den Haag ist ein Auftritt einer türkischen Politikerin in den Niederlanden abgesagt worden. Die Entscheidung sei in gutem Einvernehmen beider Länder getroffen worden, sagte eine Sprecherin des niederländischen Außenministeriums am Freitag in Den Haag. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern stehen unter großem Druck, nachdem die Niederlande im vergangenen Jahr Wahlkampf-Auftritte von zwei türkischen Ministern untersagt hatten. Die Niederlande hatten erst Anfang des Jahres ihren Botschafter formell zurückgezogen. Kontakte würden aber aufrechterhalten, sagte die Sprecherin. dpa/nd