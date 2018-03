Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Gnewikow. In Brandenburg organisieren sich immer mehr Schüler in Schülerfirmen. Sie verkaufen T-Shirts und Pulli's mit dem schuleigenen Logo, reparieren Computer oder putzen die Schultoilette. »Es gibt einen ständigen Aufwuchs«, sagte Norbert Bothe, Leiter der Servicestelle für Schülerfirmen bei Kobra.net. Rund 140 solcher Firmen gibt es derzeit an Schulen im Land. Natürlich gebe es auch Projekte, die enden. Dennoch steige die Zahl mit etwa zehn neuen Projekte jährlich eher an. Meistens gehe die Initiative von den Schülern aus - etwa, wenn die Pausenversorgung nicht ausreiche. Dann werden im Schülercafé Brötchen und Limonade verkauft. Der Erlös wird gespendet oder für die nächste Klassenfahrt verwendet. Belohnungen gibt es, aber richtige Löhne werden in den seltensten Fällen ausgezahlt. dpa/nd