Potsdam. Die Grünen in Brandenburg haben eine Beobachtung von Teilen der AfD durch den Verfassungsschutz gefordert. Das Amt müsse seiner Aufgabe als Frühwarnsystem nachkommen, erklär᠆te Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Freitag. Zuvor hatte AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz Medienberichte bestätigt, denen zufolge er 2007 als Gast an einem Pfingstcamp der rechtsextremen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) teilgenommen hatte. Dabei habe sich gezeigt, dass der AfD-Chef deutlich weiter gehende Kontakte ins rechtsextremistische Milieu gepflegt hat als bisher bekannt. »Solche Informationen erwarte ich mir von der brandenburgischen Verfassungsschutzbehörde«, so Nonnemacher. Kalbitz zähle zum rechtsradikalen Partei-»Flügel«, der maßgeblich die Politik der AfD in Brandenburg bestimmt. dpa/nd