Potsdam. Bei einem Glätteunfall an der Bundesstraße 273 in Potsdam ist am Freitagmorgen ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Pkw zwischen der Abzweigung im Ortsteil Marquardt und der Auffahrt zur A 10 von der Fahrbahn gerutscht und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Er sei an seinen Verletzungen gestorben. dpa/nd