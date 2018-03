Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine für Ende März geplante Reise nach Sri Lanka verschoben. Eine Sprecherin begründete dies am Freitag mit der Ausrufung des Ausnahmezustands in dem südasiatischen Land. Der Bundespräsident wollte vom 21. bis 28. März nach Indien und Sri Lanka reisen. Nun besucht er nur Indien. Sri Lankas Präsident Mai Maithripala Sirisena hatte am Dienstag nach Ausbruch von Gewalt zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionsgruppen einen siebentägigen Ausnahmezustand ausgerufen. dpa/nd