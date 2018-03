Kabul. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat ein Selbstmordattentat auf Schiiten in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit mindestens neun Toten für sich reklamiert. Der IS bekannte sich über eine Botschaft im Internet zur Tat, in der es hieß, der Attentäter habe mehr als 200 Menschen getötet. Das Bekenntnis konnte nicht verifiziert werden. Der Mann hatte sich um kurz nach 11 Uhr morgens Ortszeit nahe einer Versammlung zum 23. Todestag eines prominenten Führers der schiitischen Hasara-Gemeinschaft in die Luft gesprengt. dpa/nd