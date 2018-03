Frankfurt am Main. Angesichts der zunehmenden Regulierung durch Behörden weltweit stehen Kryptowährungen unter Druck. Der Wert einer Einheit der Digitalwährung Bitcoin fiel am Freitag auf führenden Handelsplattformen wie Bitstamp unter 9000 US-Dollar. Allein diese Woche hat der Bitcoin damit gut ein Viertel seines Werts verloren. Auch Kryptowährungen wie Ripple oder Litecoin gaben deutlich nach. Ein hartes Vorgehen von Behörden in Japan und den USA gegen Kryptobörsen sorgt für einen Abwärtssog. dpa/nd