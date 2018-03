Berlin. Im Tarifstreit mit der Deutschen Telekom hat ver.di ab Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Bei der zweiten Verhandlungsrunde am Donnerstag hätten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt, sagte die Dienstleistungsgewerkschaft. In den kommenden Tagen ruft die Gewerkschaft »gezielt« etwa 5000 Beschäftigte zu Streiks und Protestaktionen auf. Betroffen sind Betriebsteile und Einrichtungen der Service- und der Techniksparte in fast allen Bundesländern. AFP/nd