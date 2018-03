Aus Protest gegen das Patriarchat zogen am Internationalen Frauentag etwa 10 000 Demonstrierende durch Neukölln und Kreuzberg. Zwei angemeldete Demonstrationen hatte es gegeben, die sich abends zum gemeinsamen Abschluss am Oranienplatz in Kreuzberg trafen. Zur Internationalistischen Frauen*kampf Demo unter dem Motto »Frauen* wollen Revolution« hatten sich Tausende Frauen am Schlesischen Tor getroffen. Männer waren innerhalb dieser Demo nicht erwünscht, dafür aber auf der Großdemonstration des Bündnis Frauen*kampftag. Dort konnten nach eigenen Angaben etwa 8000 Menschen aller Geschlechter mobilisiert werden, um vom Hermannplatz in Neukölln über das Kottbusser Tor zum Oranienplatz zu laufen. Lautstark wurde auf beiden Demonstrationen für die Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland und überall sonst auf der Welt protestiert. Ein breites Spektrum von Gruppen und Einzelpersonen demonstrierte gegen Probleme wie die Abtreibungsparagrafen, Gewalt gegen Frauen, die Lohndifferenz und sehr viel mehr. loz

Foto: nd/Ulli Winkler