Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller hält die Berufung von Franziska Giffey in das Bundeskabinett für eine gute Wahl. »Als Bürgermeisterin in Neukölln hat sie sich stets für die Schwächsten in unserer Gesellschaft eingesetzt. Mit ihrer stets klaren Haltung wird sie eine große Bereicherung für die neue Bundesregierung sein«, erklärte Müller am Freitag. Er dankte Giffey für ihr »unermüdliches Engagement in Neukölln«. Und: »Wir wünschen Franziska Giffey in ihrer neuen Rolle als Familienministerin viel Erfolg.« Am Freitag verkündete die SPD die Personalie offiziell. dpa/nd