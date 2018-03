Eine Unbekannte hat am Donnerstag eine 20 Jahre alte Frau in der U-Bahnlinie 6 in Tegel fremdenfeindlich beleidigt und mehrfach versucht, ihr das Kopftuch abzureißen. Die 20-Jährige habe sich aber gewehrt und gedroht, die Polizei zu rufen, teilten die Beamten am Freitag mit. Daraufhin sei die Täterin aus der U-Bahn geflüchtet. Die angegriffene Frau blieb unverletzt. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt. dpa/nd