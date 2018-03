Nach dem Mord an einer 14-Jährigen in Alt-Hohenschönhausen ermittelt die Polizei inzwischen im Umfeld des Mädchens. In Medienberichten wurde spekuliert, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. »Die Mordkommission ermittelt in alle Richtungen«, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag zum Stand der Ermittlungen. dpa/nd